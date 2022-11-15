Serkan Özbalta: Bugün oyuncular bir tepki verdi

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, maçtan önce çalıştıkları gibi bir mücadelenin yaşandığını ama istediklerini alamadıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, birkaç mağlubiyetten sonra bugünkü maçın, takımın toparlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin kaliteli bir kadrosu olduğunu, hafta içi buna çalıştıklarını belirten Özbalta, "Maçtan sonra bakıyorum ki çalıştığımız oranda da oyun aynen o şekilde gelişti. Bir de mutlu edici tarafı oyuncuların buna reaksiyon göstermesiydi, bir tepki verdiler bugün. İnsan, sahada oyuncularının mücadele ettiğini gördü mü o zaman mutlu oluyor." diye konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise sezon başından beri yedikleri gollerde bireysel hataların önüne geçemediklerini dile getirdi.

Daralan bir takıma karşı pozisyon bulmalarına rağmen son vuruşu yapamadıklarını vurgulayan Korkmaz, "Son vuruşu yapamadığımız maçlarda maalesef kazanamıyoruz. İki tane sıkıntımız var sezon başından beri; bireysel hatalar ve son vuruşu yapamamamız. Yaptığımız zamanda maç kazanıyoruz zaten." ifadelerini kullandı.