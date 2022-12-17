Serkan Özbalta: Hayatınızda hiçbir takımı gözünüzde büyütmeyin

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

Rakiplerinin ligdeki durumuna değinen Özbalta, "Hayatınızda hiçbir takımı gözünüzde büyütmeyin fakat en önemlisi hiçbir insanı ve takımı da küçümsemeyin diye hafta ortasında ve özellikle dünkü antrenman öncesinde bunu oyuncularla paylaştık. Oyuncularım da bu düsturla sahaya çıktılar ve gerçekten birinci dakikadan son saniyeye kadar mücadele ettiler." diye konuştu.

Özbalta, ligin ilk yarısının son maçını oynadıklarını, skorun kendilerini memnun ettiğini belirterek, taraftarı ligin devresine galibiyetle uğurladıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Eksikliklerinin ve geliştirmeleri gereken yönlerin bulunduğuna işaret eden Özbalta, takımını, rakiplerini ve taraftarı tebrik etti.