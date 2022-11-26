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Spor

Serkan Özbalta: Sakaryaspor'u hak ettiği yere götürmeye çalışacağız

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İHA26 Kasım 2022 Cumartesi 23:53 - Güncelleme:
Serkan Özbalta: Sakaryaspor'u hak ettiği yere götürmeye çalışacağız
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Kazansaydık daha iyi konuma gelebilirdik." dedi.

Özbalta, "4 puan üzerine bu müsabakaya geldik. Birkaç haftadır tekrarlıyorum, takım savunmasını daha düzenli hale getirmeye çalışıyoruz. Çok mesafe kat ettik, oyuncuların tepkisi olumlu yönde seyrediyor. Buraya gelirken önceki sonuçlardan sonra takıma kazanma alışkanlığını aşılamak isteyerek geldik. Bu ligde her puanın değeri vardır, bugün arzuladığımız kazanmaktı kazansaydık daha iyi konuma gelebilirdik. Artem'in yanına Kaiyne'yi de alarak top bizdeyken etkili olmayı hedefledik. Olumsuz skorlar alan Sakaryaspor'un bu performansını değiştirmek istiyorduk ama bugün berabere bitseydi, son bölüm için diyorum, bizim için çok daha iyi olacaktı. Çalışmaya devam edeceğiz, önümüzde 3 maç var, alabileceğimiz maksimum puanı almayı hedefliyoruz. Sakaryaspor'u hak ettiği, insanların özlemle beklediği yere götürmeye çalışacağız." diye konuştu.

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