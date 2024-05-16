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Spor

Serkan Özbalta: Tur atlamak istiyorduk ve başardık

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1. Lig play-off 1. turunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 2. tura yükseldikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 23:54 - Güncelleme:
Serkan Özbalta: Tur atlamak istiyorduk ve başardık
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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 2. tura yükselen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bugün böyle bir rakibe karşı yani oyuncu kalitesi epey iyi olan bir rakibe karşı galip gelmek istiyorduk, tur atlamak istiyorduk ve başardık." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu normal sezonun ardından play-off'un ilk maçında sahalarında çok iyi mücadele ettiklerini aktardı.

Normal sezonun sonunda kendilerini rahatsız eden bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Özbalta, "Sezonun son haftalarında canımızı sıkan, bizi rahatsız eden son birkaç haftadır sahada yapamadığımız şeyler vardı. Özellikle son iki gün bunun üzerinde durduk. Kısa bir zamandı ama oyuncular hem teorik açıdan hem de pratik açıdan bizi çok ciddi bir şekilde anladıklarını biraz önceki karşılaşmada sahaya sundukları mücadele ve oynadıkları güzel oyunla gösterdi. Kocaelispor'la ligde tabii 2 kere karşılaşmıştık. Bu karşılaştığımız müsabakalarda onların güçlü ve zayıf yönleriyle alakalı, bir de bizim eksiklerimiz, son birkaç haftaya girdiğimizde neleri iyi yaptığımız, neleri birkaç haftadır yapamadığımızla alakalı ilmik ilmik işleyerek çalıştık ve sahada oyuncular bunları harfiyen yerine getirdi. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

Çok coşkulu taraftarlarının olduğunu vurgulayan Özbalta, "Herhalde bugünkü seyirci rekoruydu galiba. Gerçekten çok coşkuluydu. Onlara çok kocaman bir teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok ciddi destek veriyorlar. O destekle de bizim sorumluluğumuz her hafta kademe kademe artmıştı. Bugün de böyle bir rakibe karşı yani oyuncu kalitesi epey iyi olan bir rakibe karşı galip gelmek istiyorduk, tur atlamak istiyorduk ve başardık. Taraftarlarımıza seyir zevki de güzel bir maç izletmek istiyorduk. Herhalde onu da sunduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

  • Serkan Özbalta
  • Çorum FK
  • 1 Lig play-off

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