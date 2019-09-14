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Serkan Reçber Kasımpaşa ile anlaştı

Kasımpaşa kulübü, Serkan Reçber ile anlaştı. Serkan Reçber, Kasımpaşa'da A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

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Kasımpaşa'dan sürpriz transfer. Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber, Kasımpaşa ile anlaştı.
 
Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilen Serkan Reçber, TRT Spor'a geri döndükten sonra "Transferler konusunda anlaşmazlıklar yaşadığım için ayrılma kararı aldım. Kimse bana git demedi." ifadelerini kullanmıştı.
 
Haber Global'in haberine göre, Serkan Reçber Kasımpaşa'da A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

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