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Serkan Reçber: Onyekuru, Slimani, Benzia ve Ayew Beşiktaş'a teklif edildi

F.Bahçe’de hayal kırıklığı yaratan Slimani, Benzia, Ayew ve Fabian’ın Beşiktaş’a önerildiği ancak yönetim ve Güneş’in istemediği ortaya çıktı.

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BEŞİKTAŞ’TA bir dönem görev yapan Serkan Reçber, F.Bahçe forması giyen oyuncularla ilgili çok önemli bir itirafta bulundu. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Serkan Rençber ile arasında geçen bu diyaloğu aktarıp, şu bilgiyi verdi: Serkan Reçber, sezon başında Beşiktaş’ta görev yapıyordu. Kendisi söyledi. Slimani, Benzia, Ayew, Marco Fabian, Onyekuru, hepsi Beşiktaş’a da önerilmiş.

BİZİM İHTİYACIMIZ YOKTU

Serkan Reçber’e sordum, ‘Niye almadınız’ Beşiktaş’a dedim. Slimani için, ‘Bizim santrfora ihtiyacımız yoktu’ dedi. Benzia için ‘İyi futbolcu ama disiplin sorunları var’ dedi. Ayew için ‘Yeterli bulmadık. Mevkisiz oyuncu’ dedi. Bu adamları F.Bahçe aldı.

(Aksam)

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