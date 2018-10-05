Serkan Reçber: Orkun Kökçü'nün Beşiktaş formasını giymesini çok istedim

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. TRT SPOR ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Serkan Reçber, Şenol Güneş'e eleştirilerde bulundu.

Şenol Güneş'e eleştirilerde bulunan Reçber, ''Şenol Güneş, Malmö'yü Pazar günü gidip izlemiş. Bu bilgi geldi. İzleyip de böyle kadro çıkarmasını anlamlandıramadım. Mesele Konyaspor'u yenmek değil. Beşiktaş taraftarının ve camiasının istediği oyunu oynamaktır aslolan. Malmö'nün orta sahasında Bachirou ve Christiansen gibi topu ayağına verdiğinde dikine gidemeyecek iki defansif orta saha var. Bu orta ikilinin karşısına Medel ve Necip ile çıkmak fevkalade yanlış. Ljajic, pasör bir 10 numara değil. Kanat 10 numara. Bu oyuncunun Torino ve Sırbistan performanslarına bakarak da bunu görebilirsiniz. Burada Beşiktaş'ın transfer komitesinin hatası var. Pasör 10 numara değil bu oyuncu." diye konuştu.

Beşiktaş'ta görev aldığı dönem Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün transferini çok istediğini belirten Reçber, ''Orkun Kökçü'nün Beşiktaş formasını giymesini çok istedim. Benim canlı izlediğim Avrupa'daki en yetenekli Türk futbolcu. Beşiktaş forması giymesi için çok uğraştım. Niye gelmesi, nasıl gelmedi, günü geldiğinde o konuyla ilgili söyleyeceklerimiz olur. Alırsın Beşiktaş'a Orkun Kökçü'yü, 10 sene boyunca 10 numara aramazsın. Her sene 10 numara mı aranır? Her sene santrfor mu aranır? Orkun Kökçü'nün ailesi de Beşiktaş'ta oynaması için uğraştı, fedakarlıklar yapıldı ama transfer gerçekleşmedi... Orkun Kökçü'yü ya bu sene ya da gelecek sezon Avrupa'nın büyük takımlarında izleriz." dedi.