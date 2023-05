Sertaç Şanlı: 2 kulvarda da şampiyon olacağız

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sertaç Şanlı, Dörtlü Final'e kaldıkları THY Avrupa Ligi, kariyeri ve Türk basketboluyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Sezonun yoğun ve yorucu geçtiğini kaydeden 31 yaşındaki pivot, "Sezon başında aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Herkesin birbirine alışma süreci çok uzun sürdü ama sezon sonuna doğru istenilen seviyeye ulaştık. Bunun sonucunda da THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu iyi bitirdik. Şu an takımın güveni yerinde. Heyecanla Dörtlü Final'i bekliyoruz." diye konuştu.

İki kulvarda şampiyonluk istediklerini vurgulayan Sertaç, "Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk. Bundan başka bir şey düşünmüyoruz. Hedefimizi en üst seviyeye koyduk. Takımdaki herkes bunun için çalışıyor ve emek veriyoruz. İnşallah bu sezonun sonunda 2 kupayı kaldırmayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"EL CLASİCO MAÇI BURADA ÇOK ÖNEMLİ"

Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk olarak Real Madrid ile karşılaşacaklarını belirterek, bu maçın İspanya için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Real Madrid'i geçerek finale çıkmak istediklerini anlatan tecrübeli basketbolcu, "Maçın ismi Barcelona-Real Madrid olunca herkesin bakışı değişiyor. Herhangi bir El Clasico maçı burada çok önemli. Gazozuna da oynasak kazanmaya çalışıyoruz. Şu an önümüzde 2 lig maçı var. Buna odaklanmamız gerekiyor ancak herkesin aklında Dörtlü Final'de Real Madrid ile eşleşmemiz var. Herkes o müsabakayı düşünüyor. Taraftar için inanılmaz bir maç olacak. Heyecanla yarı finali bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



"ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE BEKO'NUN DÖRTLÜ FİNAL'DE OLMASINI İSTERDİM"

Sertaç Şanlı, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a giremeyen Anadolu Efes ve play-off'ta elenen Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon Dörtlü Final'e kalacağına inandığını söyledi.



İçinde olmadığı için iki takım ile ilgili sağlıklı değerlendirme yapamayacağını anlatan Sertaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Türk olarak Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de olmasını isterdim. Anadolu Efes'in sorunlarını bilemediğim için bir şey diyemiyorum. Ancak bu, her takımın yaşayabileceği bir süreç. Herkesin kötü bir sezonu olur. Onların Dörtlü Final'de olmasını isterdim. Fenerbahçe de sonuna kadar mücadele etti. Play-off'u 5. maçta kaybettiler. Ne olursa olsun 'Başarısızlık' diyemezsiniz. Bu tarz maçları ufak detaylar belirliyor. Herkes elinden gelen mücadeleyi yaptı ama kaybettiler. Seneye iki takımımızın da Dörtlü Final'de olacağına eminim."

"KENDİMİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Barcelona'daki ikinci sezonunu geçiren Sertaç Şanlı, ilk zamanlarda zorlanmasına rağmen kendisini İspanya'da rahat hissettiğini söyledi.

İspanya'daki yaşama alışmakta zorlandığını belirten milli basketbolcu, "Geçen sezon geldiğimde ilk 6 ay çok zor geçti. Hiçbir şey bilmiyordum. Saha içi ve dışındaki organizasyona alışmam zorlu oldu. Herkesin dilini anlamaya başlamamla işler benim için kolaylaştı. İlk 6 ayda neyi nasıl yapacağımı çözdükten sonra her şey daha rahat ilerledi. Saha içinde hocamızın sistemini öğrenmek uzun sürdü. Ancak kırılmayı yaşadıktan sonra her şey rayına oturdu. Şu anda da kendimi çok rahat hissediyorum. Takım arkadaşlarımın bana çok yardımı oldu." ifadelerini kullandı.

Barcelona'da kalıp kalmayacağının sorulması üzerine şu anda kariyeriyle ilgili bir şey düşünmediğini dile getiren Sertaç, "Takım olarak bir hedefimiz var. Önce bu hedefe ulaşacağız. Ondan sonra kariyerimi düşünmeyi planlıyorum. Kafamın dağılmasını istemiyorum. Konsantrasyonu kaybetmek çok kolay. Şu an hem kişisel hem de takım olarak hedefimiz mevcut. İnşallah bunları başardıktan sonra kariyerime odaklanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç, her şeyin iyi gittiği bir ortamda Anadolu Efes'ten ayrılarak meydan okumaya girdiğini anlatarak, "Anadolu Efes'ten ayrılmak bir riskti. Rahat ettiğiniz ortamdan çıkmak her zaman risktir ama zor kararı almak, rahata alışmamak, kendine yeni bir meydan okuma oluşturmak ve kendini geliştirmeye çalışmak çok önemli. Yeni bir meydan okuma aramak herkes için riskli ama bu riski göze alırsanız onun sonunda elde ettikleriniz daha büyük mutluluk veriyor. Anadolu Efes'te kalsam başka şeyler konuşacaktık ama şu an buradayım ve aldığım riskten mutluyum. Belki önümüzdeki sene tekrar başka bir risk alacağım. Bunu bilmiyorum ama şu an çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

"ERGİN ATAMAN'IN PANATHİNAİKOS'TA BAŞARILI OLACAĞINA EMİNİM"

Milli basketbolcu, Anadolu Efes ve A Milli Takım'da birlikte çalıştığı başantrenör Ergin Ataman'ın görüştüğü Yunanistan'ın Panathinaikos takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.

Ataman'ın yeni sezon için görüştüğü Panathinaikos'un büyük bir kulüp olduğunu aktaran Sertaç, "Ergin ağabey meydan okumayı seven bir antrenör. Kendisi Anadolu Efes'in tarihine geçti. Böyle bir şey olursa çok sevinirim. Yunanistan'da Panathinaikos gibi büyük ve köklü bir kulübü bir Türk antrenörün çalıştıracak olması sevindirici. Kendine yeni bir meydan okuma istediğini düşünüyorum. Başarılı olacağına eminim. Ergin ağabey bir yol açıyor. İnşallah herkes onu takip eder." diyerek sözlerini tamamladı.