İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Servet Çetin, Amed SK ile ilk galibiyetini aldı
Spor

Servet Çetin, Amed SK ile ilk galibiyetini aldı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Manisa FK'yı konuk eden Amed SK, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekipte Servet Çetin ile çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini aldı.

30 Kasım 2024 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
Servet Çetin, Amed SK ile ilk galibiyetini aldı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Amed SK, sahasında Manisa FK ile karşılaştı. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed SK 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Yılmaz Ceylan, 45+1. dakikada Assombalonga ve 55. dakikada Lourenço'dan geldi. Manisa FK'nin golleri Wriedt'ten geldi.

Amed SK, Servet Çetin ile çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini aldı. Manisa üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 18'e çıkardı. Manisa ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa ise Çorum'u konuk edecek.

  • Trendyol 1. Lig
  • Amed SK
  • Manisa FK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.