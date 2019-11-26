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Servet Yardımcı: 'Bu operasyonel bir karar'

UEFA, Halis Özkahya'ya verdiği görevi geri aldı. Güney Kıbrıs ekibi Apoel'in Dudelange'e konuk olacağı maçı İtalyan Gianluca Rocchi yönetecek.

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UEFA, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Apoel-Dudelange karşılaşmasına hakem Halis Özkahya ve yardımcılarını görevlendirmişti. Bu atamaya Güney Kıbrıs Rum kesiminden itiraz geldi.
 
Federasyon, siyasi gerekçeleri öne sürerek hakemin değiştirilmesini talep etti. UEFA da bu başvuruyu kabul etti.
 
Konu ile ilgili konuşan TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA yetkililerinin kendisine bu durumun operasyonel bir karar olduğunu ve standart bir uygulama olarak değerlendirildiğini. Halis Özkahya'nın önümüzdeki hafta farklı bir maça atanacağının yine UEFA yetkileri tarafından kendisine iletildiğini dile getirdi.
 
UEFA tarafından bu kararın olağanüstü bir şekilde değerlendirilmediğini sözlerine ekleyen Servet Yardımcı, durumun UEFA tarafından normal karşılandığını sözlerine ekledi.
 
(NTV Spor)

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