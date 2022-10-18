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Spor

Sevilla evinde Valencia ile yenişemedi

Sevilla, İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

18 Ekim 2022 Salı 22:13 - Güncelleme:
Sevilla evinde Valencia ile yenişemedi
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La Liga'nın 10. haftasında Jorge Sampaoli'nin ekibi Sevilla ile Gennaro Gattuso'nun yönetimindeki Valencia karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken Sevilla'nın golü 86. dakikada Erik Lamela'dan, Valencia'nın golü ise 6. dakikada Edinson Cavani'den geldi. Uruguaylı yıldız, oynadığı son 2 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

MAÇ SONUNDA DRAM

Maçın son anları oldukça ilginç anlara sahne oldu. Ev sahibi Sevilla'da Kike Salas, maçın 90+11. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken 90+12'de Valencia'nın kazandığı penaltı atışından Jose Gaya yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Valencia puanını 15'e yükseltirken, Sevilla 10 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Sevilla deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken, Valencia evinde Mallorca'yı ağırlayacak.

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