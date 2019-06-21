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Sevilla, Fenerbahçe'nin gözdesi İrfan Can Kahveci'ye resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

İspanyol ekibi Sevilla, ismi Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi transfer gündemine aldı. İrfan Can'ı yakın takibe alan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması altında gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor.
 
İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan genç yıldıza bu kez de İspanyol ekibi Sevilla'nın kanca attığı öne sürülüyor.
 
İspanyol basınına göre İrfan Can'ı yakın takibe alan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
 
23 yaşındaki milli futbolcunun Medipol Başakşehir ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
Medipol Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezonu 37 maçta forma giyen İrfan Can 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
 
(Takvim)
 

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