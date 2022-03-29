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Spor

Sevilla, Julian Draxler için harekete geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Paris Saint-Germain'de forma giyen Julian Draxler'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

29 Mart 2022 Salı 22:10 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 22:10
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Sevilla, Paris Saint-Germain'de forma şansı bulmakta zorlanan Julian Draxler'i kadrosuna katmak istiyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Schalke 04 döneminden bu yana yakından takip ettiği Alman yıldız Julian Draxler'i transfer etmek istiyor.

Daha önce futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle, transfere yanaşmayan Monchi, sezon sonu futbolcunun transferi için girişimlere başlayabilir.

PSG'de 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Julian Draxler, bu sezon 24 maçta forma giyerken, takımı adına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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