30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sevilla, Simon Kjaer'i takımda tutma kararı aldı

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Simon Kjaer'i istediği fiyata satamamasının ardından Danimarkalı futbolcuyu takımda tutup bir başka stoper Maximilian Wöber'i satmaya karar verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer döneminde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer için İspanya'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre Kjaer için istediği teklifleri alamyan Sevilla, Danimarkalı stoperin yerine Maximilian Wöber'i satış listesine koydu.

AJAX'TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Geçen sezon devre arasında Ajax'tan 10.5 milyon euroya transfer edilen Avusturyalı stoper, La Liga'da sadece 7 maça çıkabilmişti.

Sevilla'nın Wöber'i göndermesine rağmen Kjaer için gelecek teklifleri hala beklediği ve istenen şartlar olması halinde tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılabileceği belirtildi.

(Sporx)

Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bayram öncesi talep patladı, üretim iki katına çıkarıldı

Bayram öncesi talep patladı, üretim iki katına çıkarıldı

Görenleri duygulandırdı: Melek dayıma geldim

Görenleri duygulandırdı: Melek dayıma geldim

Türkiye onları konuşmuştu... Hayalleri gerçek oluyor

Türkiye onları konuşmuştu... Hayalleri gerçek oluyor

Fenerbahçe'ye Ahmed Musa cevabı!

Fenerbahçe'ye Ahmed Musa cevabı!

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Transfer görüşmeleri sonrası ilk fotoğraf geldi!

Transfer görüşmeleri sonrası ilk fotoğraf geldi!

Valizin içinden çıktı! Tam 2 metre 20 cm

Valizin içinden çıktı! Tam 2 metre 20 cm
 

POPÜLER HABERLER

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA