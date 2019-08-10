Transfer döneminde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer için İspanya'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre Kjaer için istediği teklifleri alamyan Sevilla, Danimarkalı stoperin yerine Maximilian Wöber'i satış listesine koydu.

AJAX'TAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Geçen sezon devre arasında Ajax'tan 10.5 milyon euroya transfer edilen Avusturyalı stoper, La Liga'da sadece 7 maça çıkabilmişti.

Sevilla'nın Wöber'i göndermesine rağmen Kjaer için gelecek teklifleri hala beklediği ve istenen şartlar olması halinde tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılabileceği belirtildi.

(Sporx)