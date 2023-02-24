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Spor

Sevilla Sportif Direktörü Monchi: İlk maçtan iyi sonuç almak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol takımlarından Sevilla ile eşleşti. Eşleşmenin ardından Sevilla Sportif Direktörü Monchi açıklamalarda bulundu.

24 Şubat 2023 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Sevilla Sportif Direktörü Monchi: İlk maçtan iyi sonuç almak istiyoruz
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UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunu lider bitirerek son 16 turuna kalan Fenerbahçe, İspanyol takımlarından Sevilla ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, eşleşmeyi yorumladı. İspanyol futbol adamı, Fenerbahçe'nin futbolcularını övdü.

"Yaşanan depremden dolayı başsağlığı diliyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu tür maçlar için tecrübeli oyuncuları var. Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederim ama deplasmanda sonuç almaya çalışacağız. Umarım Rekik ve Balde, Fenerbahçe maçına yetişir. İlk maçtan iyi sonuç almak istiyoruz. Fenerbahçe'nin tanınmış futbolcuları var. Macar stoper Attila Szalai'ye sahipler ve Batshuayi de takımlarında oynuyor. Ayrıca ünlü bir kalecileri var. Altay Bayındır T

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