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Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Kayserispor'dan Emre Demir ve Lung'u istiyor

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Kayserispor'un iki yıldızı olan Emre Demir ve Lung'u transfer etmek için kolları sıvadı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Daha önce Galatasaray’dan Fernando’yu alan, Ever Banega’nın gidişine izin vermeyen Monchi’nin bu sefer Kayserispor’un iki oyuncusunu transfer edeceği öğrenildi.

SEVİLLA EMRE DEMİR VE LUNG'U İSTİYOR

Cumartesi günü Gençlerbirliği maçının 68.dakikasında oyuna giren ve 71.dakikada attığı golle “Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu” unvanını alan Emre Demir’in aylardır Sevilla tarafından takip edildiği öğrenilirken, Monchi’nin tecrübeli kaleci Silviu Lung’u da beğendiği ifade edildi. Genelde genç ve yetenekli futbolcuları transfer ederek onları astronomik fiyatlara satmayı başaran Monchi’nin Emre Demir için atağa geçeceği belirtilirken, sezon sonunda serbest kalacak olan Lung’un da Sevilla forması giyeceği kaydedildi.

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