Sevilla yenildi ama son 16'ya adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi play off ikinci maçında PSV, sahasında Sevilla ile karşılaştı.
Philips Stadion'da oynanan maçı PSV 2-0 kazandı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Luuk de Jong ve 90+5. dakikada Fabio Silva kaydetti.
Luuk de Jong'un 81. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk maçı 3-0 kazanan Sevilla, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.
Diğer sonuçlar:
Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1), 0-0
Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova): (1-0), 1-3
Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-1), 2-1 (Anderlecht, penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağladı)