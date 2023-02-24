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Spor

Sevilla yenildi ama son 16'ya adını yazdırdı

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin play-off mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu PSV'ye 2-0 yenildi. İlk maçı 3-0 kazanan Sevilla, son 16'ya adını yazdıran taraf oldu.

24 Şubat 2023 Cuma 00:46 - Güncelleme:
Sevilla yenildi ama son 16'ya adını yazdırdı
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UEFA Avrupa Ligi play off ikinci maçında PSV, sahasında Sevilla ile karşılaştı.

Philips Stadion'da oynanan maçı PSV 2-0 kazandı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Luuk de Jong ve 90+5. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Luuk de Jong'un 81. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk maçı 3-0 kazanan Sevilla, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.

Diğer sonuçlar:

Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1), 0-0

Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova): (1-0), 1-3

Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): (0-1), 2-1 (Anderlecht, penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağladı)

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