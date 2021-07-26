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Spor

Sevilla'dan Bryan Gil Tottenham'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen genç yetenek Bryan Gil'i transfer ettiğini duyurdu.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:03
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Kulüplerden yapılan açıklamaya göre Tottenham, bu transfer için 25 milyon avro bonservis bedeli öderken, Arjantinli oyuncusu Erik Lamela'yı da bonservisiyle Sevilla'ya verdi.

İngiltere ekibi, 20 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sevilla ise 29 yaşındaki Lamela'yla 3 yıllığına anlaştı.

İspanya Milli Takımı'nda 3 maçta görev alan Gil, Sevilla formasıyla 21 maçta 2 gole imza attı. Tottenham'da 2013 yılında bu yana forma giyen Lamela ise İngiltere temsilcisinde 257 karşılaşmada 37 kez ağları sarstı.

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