Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi
G.Saray’ın Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla, Sarı-Kırmızılılardan Fernando’nun transferini istedikten sonra sürpriz bir hamle yaptı.
- Star Spor
Marca’da yer alan haberlere göre, “Banega transfer listesinde değil, planlarımızda yer alıyor” açıklamalarını yapan sportif direktör Monchi, Brezilyalı oyuncunun karşılığında Galatasaray’a Mesa’yı önerdi.
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