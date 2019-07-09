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Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

G.Saray’ın Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla, Sarı-Kırmızılılardan Fernando’nun transferini istedikten sonra sürpriz bir hamle yaptı.

  • Star Spor
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Marca’da yer alan haberlere göre, “Banega transfer listesinde değil, planlarımızda yer alıyor” açıklamalarını yapan sportif direktör Monchi, Brezilyalı oyuncunun karşılığında Galatasaray’a Mesa’yı önerdi.

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