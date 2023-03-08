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Spor

Sevilla'nın Avrupa kafilesinde yar alan isimler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'da 20 kişilik Avrupa kadrosu açıklandı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
Sevilla'nın Avrupa kafilesinde yar alan isimler açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, yarınki ilk maçın 20 kişilik kadrosunu açıkladı.

Sevilla'da sakatlık sorunları olan defans oyuncuları Marcao, Karim Rekik ve bugün takımla antrenmanlara başlayan Löic Bade, kadroda yer almadı.

İspanyol takımının 20 kişilik maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Yassine Bounou, Marko Dmitrovic, Alberto Flores, Defans: Marcos Acuna, Nemanja Gudelj, Nianzou Kouassi, Gonzalo Montiel, Alex Telles, Jesus Navas, Orta Saha: Joan Jordan, Manu Bueno, Ivan Rakitic, Oliver Torres, Fernandez Saenz de la Torre (Suso), Fernando Mouta, Erik Lamela, Forvet: Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri, Rafael Mir, Bryan Gil

Sevilla'nın muhtemel 11'i: Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri.

Ramon Sanhez Pizjuan Stadı'nda TSİ 23.00'ta başlayacak maçı, Fransız hakem François Letexier yönetecek.

YÜKSEK RİSKLİ MAÇ

Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.

Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.

Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.

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