Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti sona erdi

La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı.
Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltı golüyle devreyi 1-1 kapattı.
Sevilla'ya galibiyeti gtiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'da kaleci Bono 37. dakiada, stoper Tanguy Nianzou ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Ligde 3 hafta aranın ardından kazanan Sevilla, puanını 28'e yükseltti. Almeria ise 25 puanda kaldı.
Sevilla, perşembe günü 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.