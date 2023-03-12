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Spor

Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti sona erdi

Sevilla, İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Almeira'yı 2-1 mağlup ederek 3 hafta aranın ardından lig galibiyeti aldı.

12 Mart 2023 Pazar 20:58 - Güncelleme:
Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti sona erdi
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La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı.

Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltı golüyle devreyi 1-1 kapattı.

Sevilla'ya galibiyeti gtiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'da kaleci Bono 37. dakiada, stoper Tanguy Nianzou ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Ligde 3 hafta aranın ardından kazanan Sevilla, puanını 28'e yükseltti. Almeria ise 25 puanda kaldı.

Sevilla, perşembe günü 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

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