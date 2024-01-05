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Spor

Sevindiren haber! Arda Güler, sahaya ilk 11'de çıkabilir

Geçtiğimiz günlerde oynanan Real Madrid-Mallorca maçında 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in süre alamaması taraftarları üzmüştü. Sevindiren haber eflatun beyazlıların teknik direktöründen geldi. İşte detaylar...

AA5 Ocak 2024 Cuma 16:10 - Güncelleme:
Sevindiren haber! Arda Güler, sahaya ilk 11'de çıkabilir
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın kupa maçında sahaya ilk 11'de çıkabileceğini söyledi.

Ancelotti, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın Arandina ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, milli futbolcuya şans verip vermeyeceğiyle ilgili soruya, "Arda Güler kendini daha iyi hissediyor, iyi gidiyor. Yarın ilk 11'de başlayabilir." yanıtını verdi.

El Montecillo Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.

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