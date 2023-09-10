İspanya La Liga'da sezona 4'te 4'le başlayan Real Madrid'de Arda Güler'den iyi haber geldi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in 27 Eylül'deki Las Palmas maçında sahada olacağı belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıkları için ABD'de bulunan Real Madrid'de Arda Güler kampta sakatlanmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından ameliyat olan Arda Güler'in en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.

REAL MADRİD'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



İspanya LaLiga'da yeni sezonda yoluna kayıpsız devam eden Real Madrid 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sezona 3 deplasman galibiyetiyle başlayan başkent ekibi Athletic Bilbao, Almeria ve Celta Vigo'yu mağlup etti. Sahasındaki ilk maçta ise geriye düştüğü maçta Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Real Madrid grupta Napoli, Braga ve Union Berlin'le eşleşti.

Milli ara sonrasında Carlo Ancelotti'nin ekibi ligde Real Sociedad'ı ağırlayacak.