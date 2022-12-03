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Spor

Seyircisiz maçta Altay'ın rakibi Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda oynadığı Göztepe derbisi çıkan tribün olayları nedeniyle tatil edilen, taraftarının çıkardığı olaylar yüzünden 6 maçlık tarihi seyircisiz oynama cezası alan Altay yarın evinde Dyorex Boluspor'u boş tribünler önünde konuk edecek.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
Seyircisiz maçta Altay'ın rakibi Boluspor
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Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta tatil edilen Göztepe maçının ardından 6 maç saha kapatma cezası alan Altay, derbiden sonraki ilk maçında yarın Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altay-Dyorex Boluspor 16. hafta mücadelesinde, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu sezon TFF Süper Kupa maçının yanı sıra 5 Süper Lig müsabakasında görev alan Kalkavan, bu yıl Spor Toto 1. Lig'de ilk kez görev yapacak.

Tatil edilen Göztepe müsabakasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, yarın taraftar desteğinden yoksun kalkacak. Konuk takım taraftarları ise müsabakayı takip edebilecek.

Derbi müsabakada Göztepe taraftarının köşe gönderiyle vurarak yaraladığı kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu maç saatinde belli olacak.

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan Altay 16. haftaya 11. sırada girdi. 25 puanı bulunan Dyorex Boluspor ise 5. sırada bulunuyor.

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