Sezon sona erdi! Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'ne yükseldi

DHA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:24

1989 yılında il olan Aksaray'da, Kuzeyboru firması tarafından kurulan kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin heyecanı yaşanıyor. Kuzeyboru takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aksaray'ın tanıtımını yapacak, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak. Ayrıca Sultanlar Ligi ile birlikte Aksaray, takım sporlarında en yüksek düzeyde temsil edilmiş olacak.

KORONAVİRÜS FİNALLERE ENGEL OLDU



Kuzeyboru, Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nu 2'nci sırada bitirerek Sultanlar Ligi'ne yükselme yolunda yarı finale kaldı. Yarı finalde 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak final grubuna çıkan Kuzeyboru, koronavirüs sebebiyle finallerin iptal edilmesi sonucu diğer 3 takım İlbank, Sarıyer Belediye ve Kale 1957 takımlarıyla birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) kararını beklemeye başladı. Federasyonun aldığı kararla 4 takım doğrudan Sultanlar Ligi'ne çıktı.

TVF'nin kararı sonrası Aksaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi ile tanıştı. Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde 9 İstanbul, 3 Ankara, 1 Aksaray, 1 Çanakkale, 1 Aydın ve 1 Bursa takımı olmak üzere 16 ekip mücadele edecek.