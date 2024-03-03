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Spor

Sezon sonu için söz kesildi! Berkay Yılmaz, Süper Lig devine geliyor

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan gurbetçi futbolcu Berkay Yılmaz için yeniden harekete geçecek. Sarı kırmızılıların 19 yaşındaki sol beki sezon sonunda renklerine bağlaması bekleniyor.

Takvim3 Mart 2024 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Sezon sonu için söz kesildi! Berkay Yılmaz, Süper Lig devine geliyor
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Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı. Devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ın yapacağı görüşmeyi bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi.

Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde 47 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

BERKAY YILMAZ KİMDİR?

Berkay Yılmaz, 25 Şubat 2005'te Almanya'nın Singen kentinde dünyaya geldi. Futbola Radolfzell altyapısında başladı. 2020'de Freiburg U16'ya transfer oldu ve sırasıyla U17 ile U19 takımına geçti.

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