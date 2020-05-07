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Spor

Sezon sonu serbest kalacak Jose Callejon Fenrbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe Serie A ekibi Napoli ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcu Callejon'u gündemine aldı. Ancak Jose Callejon, Fenerbahçe'yi reddetmek zorunda kaldı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 23:18
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Kısa süre önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jose Callejon ile ilgili İtalyan medyası önemli bir habere imza attı.

Casanapoli.net adlı internet sitesinde Fenerbahçe'nin Callejon girişimine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Jose Callejon, hala Valencia'nın gündeminde. İspanyol kulübünün yöneticileri, Napoli'de oynayan yıldıza ilgilerini açık bir şekilde aktardılar. Valencia, Callejon'un önüne 3 yıllık bir teklif sundu.

FENERBAHÇE'DE SORUN FFP

Fenerbahçe'nin de Jose Callejon'a ilgisi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle, sezonluk maksimum 3 milyon Euroluk maaş sunabiliyor. Oyuncu, bu rakam yerine Valencia'nın önerdiği 3.5 milyon euro +bonuslu teklifi ve Sevilla'nın önerisini dinlemeyi tercih ediyor."

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