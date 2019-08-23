'Sezon sonunda şampiyonluk hediyesi vereceğiz'

Transferinin ardından kısa süre geçmesine rağemn herkesin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen N'Koudou, "İstanbul'da 2 gün geçirdikten sonra bugün bu atmosferi yaşadım. İlk izlenimim gerçekten olumlu. Beşiktaş ailesinin bir parçası olan herkes beni çok iyi karşıladı. Beşiktaş taraftarıyla ilgili bana çok şey anlatılmıştı ama bu kadarını beklemiyordum. Geçen hafta kaybettiğimiz bir maç vardı. Bir bakımdan bu maçla da o maçı telafi etmiş olduk. Daha da iyisini yapacağız." dedi.

Formasını taraftara hediye etmesi hakkında da konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Onlar çok istediler, ben de onlara bugün verdikleri destek için formamı verdim. Sezon sonunda da onları kupayla, şampiyonlukla sevindireceğiz. Onlara, performansımla gollerimle, asistlerimle sezon sonunda bir hediye veririm umarım." ifadelerini kullandı.