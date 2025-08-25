40. dakikada Felipe Augusto'nun golü ofsayta takıldı.

Antalyaspor'un ilk isabetli şutu 56'da geldi.

Fırtına, son üç maçında da kalesini gole kapattı.

Sezonun iki maçını da kazanan Trabzonspor, evinde oynadığı Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarım saatinde bitirmede sorun yaşadı. 17'de Onuachu'nun şutuna Veysel duvar oldu, Augusto'nun şutları çerçeveyi bulmadı. Ancak baskıyı artıran Fırtına, 39'da Savic'in kafa golüyle istediğini aldı. Bir dakika sonra gelen Augusto'nun golü ise VAR'dan döndü. 45+2'de Zubkov'un sert şutunu, Antalya kalecisi Abdullah çıkardı. İkinci yarıya üstün başlayan taraf konuk ekip oldu. Maçta ilk isabetli şutunu 56'da çeken Kırmızı-Beyazlılar, defalarca Trabzon'un kalesini yoklasa da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Tecrübeli eldiven, bir kez daha hücumda yetersiz kalan bordo-mavili takımı sırtladı, olası bir puan kaybının önüne geçti.