Sezonu son şampiyon Galatasaray açıyor!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonu bu akşam taraftarı önünde Hatayspor maçıyla açacak. İlk resmi maçını Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayan ve ezeli rakibine 5-0'lık skorla kaybeden Sarı-Kırmızılılar, lige fırtına gibi bir giriş yapıp taraftarını memnun etmek istiyor. Geçen sezon son haftalarda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Hatayspor cephesi ise son şampiyonu deplasmanda mağlup edip ilk haftaya damga vurmak istiyor

GABRİEL SARA İLK 11'DE OLABİLİR

Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon kadrosuna kattığı yeni isimler Belçikalı Michy Batshuayi ve Brezilyalı Gabriel Sara, taraftarın önünde ilk kez forma heyecanı yaşayacak. 18 milyon euroya Norwich City'den gelen Brezilyalı orta saha Sara'nın ilk 11'de başlama ihtimali yüksek görülüyor. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak katılan Belçikalı golcü Batshuayi'nin ise yedek kulübesinde olması bekleniyor. Kopenhag'dan 9 milyon euroya transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in sakatlığı sürüyor, yetişmesi için çalışma var

GS'NİN TEK YENİLGİSİ HATAY'DAN

G.Saray ile Hatayspor bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda SarıKırmızılılar, 1'i hükmen olmak üzere 5 kez sahadan galip ayrılırken, BordoBeyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan'ın 15 golüne, Hatay 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Mersin'de oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1, İstanbul'daki maçı ise G.Saray 1-0'lık skorla kazandı. CimBom, geçen yıl tek deplasman yenilgisini Hatay'da almıştı.