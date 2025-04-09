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  • Sezonun bitimine son 8 maç! Şampiyonluk yolunda avantaj Galatasaray'da
Spor

Sezonun bitimine son 8 maç! Şampiyonluk yolunda avantaj Galatasaray'da

Süper Lig'in bitimine son 8 hafta kala Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda yer alıyor. Ligin ilk yarısının son 8 maçlık periyodunda sadece 2 puan kaybeden Galatasaray, sezonun son 8 müsabakasında benzer performans sergilemesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. İşte detaylar...

AKŞAM9 Nisan 2025 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Sezonun bitimine son 8 maç! Şampiyonluk yolunda avantaj Galatasaray'da
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Süper Lig'de yaptığı 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 71 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan Cim-Bom, şampiyonluk yarışında avantajlı taraf olarak gözüküyor. Ligin ilk yarısının son 8 maçlık periyodunda sadece 2 puan kaybeden Aslan, aynı rakiplerle yapacağı son 8 lig müsabakasında benzer performans sergilerse Fenerbahçe'nin karşılaşmalarına bakmadan şampiyonluğu garantileyecek. Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı (Kasımpaşa 3-3). İlk 10 haftada 2,8 puan ortalaması yakalayan G.Saray, 11. haftayı da bay geçti. Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısının son 8 haftasında (12-19. haftalar) toplamda 22 puan elde etti. Galatasaray, söz konusu dönemde çıktığı 8 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı, 22 kez rakip fileleri havalandırırken 12 gol yedi. 12-19. haftalar arasında sadece Eyüpspor'a karşı puan kaybetti. Hatayspor ile oynanan maçla başlayan ve 29 Mart Cumartesi günü yapılan Beşiktaş müsabakasıyla sona eren dönemde zorlandı. Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Sarı-Kırmızılılar, toplamda 9 puan kaybetti.

SADECE BEŞIKTAŞ'A KAYBETTI

Galatasaray, ligde sezon sonuna kadar karşılaşacağı 8 rakibinin 7'sini ilk yarıda yendi. Cim-Bom, sezonun ilk yarısında söz konusu takımlardan Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Eyüpspor ile de 2-2 berabere kaldı. Aslan, bu sezon tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı deplasmanda yaşadı.

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