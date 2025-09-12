Süper Lig'de ilk derbi perdesi son yıllarda gollü geçen Fenerbahçe-Trabzonspor randevusuyla açılacak. Mourinho'yu gönderip Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Kanarya, başkanlık seçimi öncesinde kritik bir maç oynayacak. Uğurcan'ı Galatasaray'a satan ve Onana'yı getiren Bordo-Mavililer; kötü geçen sezonun ardından bu yıla 3 galibiyet ve 1 beraberlikle başladı. Savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Tekke'nin takımı, son derbilerde diş geçiremediği F.Bahçe karşısında bu şanssızlığını kırmaya çalışacak.

SON MAÇI KANARYA 4-1 ALDI

İki ekip arasında oynanan son 5 maçta tam 24 gol atıldı. Bu gollerin 16'sı Fenerbahçe'den, 9'u Trabzonspor'dan geldi. Sarı-Lacivertliler geçen sezon Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 4-1 kazanmış ve Talisca hattrick yapmıştı. Trabzon'da oynanan son 2 karşılaşmayı da F.Bahçe 3-2'lik skorlarla kazandı. Bordo-Mavililer son galibiyetini 2023 yılında F.Bahçe'nin başında İsmail Kartal'ın olduğu dönemde Kadıköy'de 3-2'lik skorla elde etmişti. Yine iki takım arasında oynanan 137 karşılaşmada sadece 16 maçta gol sesi duyulmadı.

2015'TEN BERİ GOL YAĞMURU

Derbide en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzon, F.Bahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-Lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig mücadelesinde sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. 2014-15 sezonunda oynanan birinci ve ikinci devredeki lig maçları ise golsüz bitmişti. Daha sonrasında oynanan 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 22 maçta da oyuncular gol sevinci yaşadı. Kanarya 40, Trabzon 31 gol attı.