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Sezonun ilk yarışını Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağında, Citroen Total takımından Ogier birinci oldu.

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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
 
Şampiyonanın 16 etaptan oluşan, 323,83 kilometre uzunluğundaki ilk mücadelesini, 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Ogier, kariyerinin 45. ralli zaferine ulaştı.
 
Hyundai Shell Mobis takımından Thierry Neuville, liderin 2.2 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo'dan Ott Tanak ise Ogier'nin 2 dakika 15.2 saniye gerisinde 3. oldu.
 
Üst üste 9 şampiyonluğun ardından 2013 sezonu sonunda bıraktığı WRC'ye Hyundai Shell Mobis takımıyla dönen Sebastien Loeb de 4. sırayı aldı.
 
Son 6 yılın şampiyonu Ogier, 29 puanla pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti. Fransız sürücüyü, 21 puanla Neuville ve 17 puanla Tanak izledi.
 
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 14-17 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek. (AA)

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