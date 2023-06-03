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Spor

Sezonun son düellosu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta derbi maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler sezonun son maçına çıkacak.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Sezonun son düellosu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta derbi maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, 38. haftada ligden çekilen Gaziantep FK ile bir maçı bulunduğu ve bu maçta hükmen 3 puanın sahibi olacağı için sezona Galatasaray maçıyla veda edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan dönen ve antrenman eksiği bulunan kaleci Altay Bayındır'ın da bu maçta görev alması beklenmiyor.

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