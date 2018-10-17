Shahid Khan, 600 milyon sterlinlik teklifi geri çekti!

İngiltere Futbol Federasyonu, Shahid Khan’ın Wembley Stadyumu’nu satın almak için yaptığı 600 milyon sterlinlik teklifini geri çektiğini duyurdu. Federasyon açıklamasında “Bu yılın başında Shahid Khan’dan, talep açılmadan gelen resmi bir teklif alındı. Oldukça güvenilir bir teklifti ve üzerinde ciddiyetle duruldu” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Shahid Khan bugün bizleri, stadyumu satın almak üzere yaptığı tekliften vazgeçtiği yönünde bilgilendirdi. Karara saygı duyuyoruz” Ancak Fulham Kulübü Başkanı olan Khan’ın sonradan, yaptığı teklifin ilk başta düşünülenden daha dağınık olduğu ve ihtilaf çıkarması düşünceleriyle bundan vazgeçtiği ifade edildi.

(Skorer)