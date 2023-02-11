Shai Gilgeous-Alexander yüzde 80 isabetle 44 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Portland Trail Blazers ile Oklahoma City Thunder arasındaki karşılaşmayı, misafir Thunder 138-129 kazandı.
Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen ismi Shai Gilgeous-Alexander, yüzde 81,3 saha içi isabetiyle 44 sayı ve 7 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.
Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 38 sayı, 9 asist ve Jerami Grant'in 23 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 138-131 (uzatmada)
Indiana Pacers-Phoenix Suns: 104-117
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 119-108
Toronto Raptors-Utah Jazz: 116-122
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 127-116
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 128-107
Miami Heat-Houston Rockets: 97-95
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 129-138
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 114-122
New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 107-118
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 106-119