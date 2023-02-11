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Spor

Shai Gilgeous-Alexander yüzde 80 isabetle 44 sayı attı

Oklahoma City Thunder'ın Portland Trail Blazers'ı 138-129 yendiği maçta, Shai Gilgeous-Alexander yüzde 81,3 saha içi isabetiyle 44 sayı ve 7 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Shai Gilgeous-Alexander yüzde 80 isabetle 44 sayı attı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Portland Trail Blazers ile Oklahoma City Thunder arasındaki karşılaşmayı, misafir Thunder 138-129 kazandı.

Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen ismi Shai Gilgeous-Alexander, yüzde 81,3 saha içi isabetiyle 44 sayı ve 7 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 38 sayı, 9 asist ve Jerami Grant'in 23 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 138-131 (uzatmada)

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 104-117

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 119-108

Toronto Raptors-Utah Jazz: 116-122

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 127-116

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 128-107

Miami Heat-Houston Rockets: 97-95

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 129-138

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 114-122

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 107-118

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 106-119

  • Portland Trail Blazers
  • Oklahoma City Thunder
  • Shai Gilgeous-Alexander

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