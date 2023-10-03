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  • Shaktar'dan Tete için açıklama: ''150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı''
Spor

Shaktar'dan Tete için açıklama: ''150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı''

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Galatasaray'a transfer olan ve transferi nedeniyle dava açtıkları Tete ile ilgili açıklamalarda bulundu. Palkin, 'Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler.' sözlerini kullandı.

3 Ekim 2023 Salı 19:57 - Güncelleme:
Shaktar'dan Tete için açıklama: ''150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı''
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"Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi."

"FIFA'YA ŞİKAYET ETTİK"

"Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor."

"TETE CEVAPSIZ BIRAKTI"

"Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı."

"150M€'LUK MADDE VAR"

"Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler."

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'da şu ana dek 8 maçta sahaya çıkan Tete, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

KAYNAKLARIN YORUMU

FIFA'daki kaynaklar ESPN'e her oyuncunun durumunun duruma göre değerlendirildiğini, dolayısıyla oyuncuların otomatik olarak serbest transferle ayrılamayacağını söyledi. Ukrayna kulüplerinin mali sağlığı göz önünde bulundurularak Ek 7'de çeşitli düzenlemeler de yapıldı. Bunlar arasında Ek 7'yi kullanmak isteyen oyuncuların ve personelin 1 Temmuz'a kadar takımlarını yazılı olarak bilgilendirmeleri ve 7 Mart 2022'den sonra sözleşmelerini uzatanların artık sözleşmelerini askıya alamayacakları yer alıyor.

*Ek 7 Maddesi Nedir: FIFA, Ukrayna ile Rusya arasında çıkan çatışmaların ardından iki ülkede futbol oynayan yabancı oyunculara, geçici olarak transfer izni vermişti.

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