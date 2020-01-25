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Spor

Shane Larkin'den ulaşılması zor Euroleague rekoru

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, THY Euroleague'de 4. kez MVP seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

25.01.2020  18:44 - Güncelleme: 25.01.2020  18:44

THY Euroleague'de 21. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 4. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Larkin, İspanyol temsilcisi karşısındaki 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Geçen hafta MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran 27 yaşındaki oyuncu, 4. kez MVP seçilerek Euroleague'de ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Olympiakos forması giyen Vassilis Spanoulis 33 verimlilik puanıyla ikinci, Baskonia'da oynayan Shavon Shields 29 verimlilik puanıyla üçüncü sırada yer aldı.

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