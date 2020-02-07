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Spor

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yaptığı başvurunun onaylandığını açıkladı

07.02.2020  12:14 - Güncelleme: 07.02.2020  12:19

Geri döndüğü baba ocağında 'şimşir kaşık' üretiyor

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