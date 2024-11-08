İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2024 Cuma / 7 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,362
  • EURO
    37,0034
  • ALTIN
    2973.34
  • BIST100
    9155.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Shaq: NBA'in izlenmeleri azaldı çünkü aynı şeyleri izliyoruz
Spor

Shaq: NBA'in izlenmeleri azaldı çünkü aynı şeyleri izliyoruz

NBA'in efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, ligin izlenme oranlarındaki düşüşü takımların çoğunlukla üç sayı hücumlarını tercih etmelerine bağladı.

8 Kasım 2024 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Shaq: NBA'in izlenmeleri azaldı çünkü aynı şeyleri izliyoruz
ABONE OL

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA izlenme oranlarının düşüşte olmasının sebebinin her takımın yüksek miktarda üç sayılık atış kullanması olduğunu öne sürdü.

'BIG' isimli podcast'indeki son bir bölümde Shaq, NBA'in izlenme oranlarının son zamanlarda neden düşüş eğiliminde olduğuyla ilgili görüşlerini dile getirdi ve bunun büyük ölçüde üç sayılık atışlar etrafında dönen modern oyun tarzıyla ilgili olduğunu söyledi:

"İzlenmeler azaldı çünkü hep aynı şeyi izliyoruz. Herkes aynı oyunları oynuyor. Tepe noktasında doğrudan elden teslim pas yapıp duruyorlar.

Dün bir koçla konuşurken, takımının 50 üçlük atmak istediğini söylemişti. Çünkü benim bu dönemde oynayıp oynayamayacağımı düşünmeye çalışıyorlardı. Maç başına 50 şut denesem, bunların 10-15'inde isabet bulmamın yeterli olduğunu söyledi. Ben de bunun şampiyonluk kazandırmayacak bir yöntem olduğunu açıkladım.

Herkes aynı şeyi seyrediyor ve Steph Curry ve bu diğer çocuklar oyunu mahvetmiş durumda. Golden State'in eskiden üçlük atmasına aldırmazdım ama artık her takımın üçlük atan bir oyuncusu var, neden herkes aynı stratejiyi izliyor? İzlenme sayısının, bazı şeyleri değiştirmediğimiz sürece düşmeye devam edeceğine inanıyorum."

Bu sezon, ilk birkaç hafta boyunca, lig ortalaması 296 denemede 106 üç sayılık isabeti gördü. Umut vadeden bir açılış gecesinin ardından, ESPN'in açılış gecesi izleyici sayısında %42'lik bir düşüş bildirmesiyle izleyici sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

  • Shaquille ONeal
  • NBA efsanesi
  • üç sayı hücumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.