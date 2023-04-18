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Spor

Shaquille O'Neal: Draymond'ın yaptıkları çirkefçe bir hareketti

NBA efsanesi Sahquille O'Neal, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in oyundan atılma nedenini değerlendirdi.

18 Nisan 2023 Salı 11:32 - Güncelleme:
Shaquille O'Neal: Draymond'ın yaptıkları çirkefçe bir hareketti
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in Sacramento Kings forveti Domantas Sabonis'in göğsüne basmasını değerlendirerek, kendisinin de böyle bir durumda aynı şeyi yapacağını söyledi.

Shaq, Green'in Warriors ve Kings arasında oynanan playoff ilk turunun 2. maçından atılmasına neden olan sportmenlik dışı faulü değerlendirdi.

Dün geceki maçın bitimine 7 dakika kala Draymond, Sabonis'in bacağını tutması Kings forvetinin göğsüne basmıştı.

Shaq, bunun Warriors forveti tarafından yanlış bir hareket olduğu konusunda hemfikir olsa da, Sabonis'in bacağını tuttuğu için Green'in bu durumda fazla seçeneği olmadığını da sözlerine ekledi:

"Böyle kötü anlar başka kötü anları doğurur... İkiyüzlülük yapmayacağım, ben de aynı şeyi yapardım, gerçekten. Çünkü ne yapmamı bekliyorsunuz? Orada durup ileri doğru koşmaya çalışırsam, düşerim. Üzerinden geçmeye çalışmanız lazım, ve bu sırada yerdeyseniz, ezilebilirsiniz. Çirkefçe bir hareket miydi? Öyleydi tabii ki."

  • Shaquille ONeal
  • draymond green

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