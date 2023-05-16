Shaquille O'Neal, gelecek planlarını açıkladı

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA'de "muhtemelen koçluk yapamayacağını" söyledi.

Sports Illustrated'tan Chris Mannix'e yaptığı açıklamada Shaq, hiçbir NBA takımının kendisine başantrenörlük görevi için ulaşmadığını, fakat bu rolde zaten başarılı olacağını düşünmediğini belirtti:

"Muhtemelen koçluk yapamam. Pat Riley, Phil Jackson ve büyük Gregg Popovich tipi eski usul bir zihniyetim var. Yeni nesille ilişki kurabileceğimi sanmıyorum. Aslında AAU'da oğluma koçluk yapmıştım ve şampiyonluk da kazanmıştık. Aslında çok eğlenceliydi ama bir daha asla."

Ancak O'Neal, NBA takım sahipleri arasına katılmakla ilgilendiğini de sözlerine ekledi:

"Hiç kimse beni koçlukla ilgili aramadı, ama yine de bir şekilde takım sahibi olmak isterim. Florida'daki bir takımla ilgileniyorum (Orlando Magic)."

O'Neal, geçtiğimiz yıl Frank Vogel'in görevine son verilmesinin ardından Los Angeles Lakers'ın başantrenörlük pozisyonu için adını şaka yollu bir şekilde ortaya atmış ve eski takımı ona yıllık 25 milyon dolar ödediği takdirde işi alacağını söylemişti. Lakers sonunda Vogel'in yerine eski Milwaukee Bucks asistanı Darvin Ham'ı işe almıştı.