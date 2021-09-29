Sheriff, Real Madrid'i evinde mağlup etti

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:14 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:14

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Real Madrid ile Moldova ekibi Sheriff karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Sheriff 2-1 kazanarak gecenin en kritik sonucunu almayı başardı.

Mücadelenin 25. dakikasında Yaxshiboyev'in golüyle Sheriff kritik deplasmanda öne geçmeyi başarırken ilk yarıyı da önde tamamladı.

İkinci yarıda Real Madrid ataklarını sıklaştırarak gol yollarında etkili olmaya çalıştı ve 65. dakikada kazanılan penaltıyı Benzema gole çevirerek maça eşitliği getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahneye çıkan Thill'in golüyle Sheriff maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Sheriff grupta ikide iki yaparak 6 puana ulaştı ve liderlik koltuğundaki yerini bırakmadı. Real Madrid ise 3 puanla ikinci sırada kaldı.