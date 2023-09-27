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Spor

Shevchenko'dan Seria A yorumu: ''Inter'in rakibi kim olur?''

Milan'ın efsane isimlerinden Andriy Shevchenko, İtalya Serie A'da zirve yarışını değerlendirdi.

27 Eylül 2023 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Shevchenko'dan Seria A yorumu: ''Inter'in rakibi kim olur?''
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Milan'ın efsane golcüsü Andriy Shevchenko, İtalya Serie A ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Inter'in ligde oynadığı 5 maçı da kazandığı hatırlatılan Ukraynalı teknik adam, "Inter'in rakibi kim olur? Sezon boyunca her zaman bir takımın ortaya çıkacağı zaman olabilir. Şu anda bunu söylemek için erken. Inter sezona harika bir başlangıç yaptı ve bu da onlara geleceğe sakin bakma şansı veriyor. Ancak diğer takımlar da hızlanacaktır. Milan'dan da bunu bekliyorum" dedi.

İtalya Serie A'da Inter, ligde oynadığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Simone Inzaghi'nin öğrencileri ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

Milan ise oynadığı 5 maçta 12 puan topladı. Milan, tek yenilgisini Inter'e karşı derbide 5-1'lik skorla aldı.

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