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Spor

Shevchenko'dan Türkiye ve Arda Güler sözleri

Dünya futbolunun efsane forvetlerinden Andriy Shevchenko, Türkiye'nin EURO 2024 performansını değerlendirdi.

16 Temmuz 2024 Salı 21:31 - Güncelleme:
Shevchenko'dan Türkiye ve Arda Güler sözleri
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Ukrayna'nın efsane ismi Andriy Shevchenko, Türkiye'nin EURO 2024 performansı ve Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Andriy Shevchenko yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Şampiyonasu çok güzel organize edildi. Doğrusu UEFA yetkilileri ve Almanya Futbol Federasyonu çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Sorunsuz ve başarılı bir turnuva geride kaldı." dedi.

"ÇOK HEYECAN YAŞANDI"

Turnuvayla ilgili de konuşan efsane oyuncu, "Turnuvada akıllarda kalan çok fazla şey var. Atmosferin çok güzel olması, stadyumların dolması, çok sayıda sporseverin farklı ülkeden gelmesi. İnsanlar turnuva boyunca çok iyi heyecan yaşadı." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA İYİ İŞ ÇIKARDI"

Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Shevchenko, "Bana göre Montella oldukça iyi bir iş çıkardı. Türk Milli Takımı'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Montella takımı kritik bir dönemde aldı ve bence kısa süre içinde iyi çalışmalar yaptı." açıklamasını yaptı.

"YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR"

Arda Güler ile ilgili ise, "Birbirinden değerli oyuncularınız var. Onlardan biri de Arda güler, genç ama çok büyük bir yetenek. Herkesi büyüleyen bir oyun tarzı ve tekniği var. Yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Shevchenko ayrıca, "Türk taraftarlar gerçekten inanılır gibi değil. O heyecan ve tutku harika bir görüntü yarattı. Turnuvaya büyük bir iz bıraktılar." dedi.

  • Andriy Shevchenko
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