Shinji Kagawa resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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