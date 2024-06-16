Shota Arveladze: Türkiye her turnuvada başarılı olan bir ekip olabilir

Gürcü Teknik Direktör Shota Arveladze, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ile ilgili değerlendirme yapan Gürcü teknik adam, "Türkiye Milli Takım kadrosu, kaliteli ve karakteri, her turnuvayı kazanan, her turnuvada başarılı olan bir ekip olabilir. Ama tabii ki o sahnede, o günde, o havayı bulmak için özel günler oluyor. Bunu da gördük. Kalite, isimleri tartışılmaz. Orada ne tartışılabilir, bu heyecan ve bu havayı bulabilir mi milli takım? Bizim için bu avantaj olabilir, dezavantaj da bu. Eğer iyi günde olursa, durdurulmaz. Ne Gürcüler durdurur ne başka bir takım. Ama biraz ters olsa, bizim için acayip bir avantaj olabilir. Bu havayı bulan Türkiye Milli Takımı bence durdurulamaz bir güç olabilir. Bir şey oluyor, olmuyor. Dışarıdan olan meseleler oluyor, birisinin açıklaması oluyor. O bizim için avantaj olur." dedi.

GÜRCİSTAN YORUMU

Gürcistan Milli Takımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Shota, "İyi liglerde oynayan bir ekip var şu anda. 12-15 sene geçti çok büyük liglerde oynamayan bir ekip vardı. Şu anda 3-4 kişi İtalya'da oynayan var. Fransa, İngiltere, İspanya'da oynayanlar var. İyi kaleci var. Dünyada ilk 5'e giren bir kaleci var. 40 milyon diyorlar. İyi tutan, iyi çalım atan, gol atan var." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Milli Takımı'nın başarılı ismi Khvicha Kvaratskhelia'yi değerlendiren Shota, "Bu yaşında bu kadar doğru futbol oynayan futbolcu az görmüştüm. Bu kadar net söylüyorum. 23 yaşında. Geçen sene Serie A'nın en iyi oyuncusu seçildi. Bu sene en iyi golü atan futbolcu seçildi. Ballon d'Or'da ilk 20'ye girdi. Zaman gerekiyor diye bir laf futbolda ama bu yaşta bu kadar doğru oynayan... Çok özel bir oyuncu. Bu anlamda tek başına maçın bütün kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Çok sağlam, çok kuvvetli." sözlerini sarf etti.