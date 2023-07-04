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Spor

Shoya Nakajima, Antalyaspor'dan ayrıldı

Antalyaspor, 2023-2024 sezonu A Takım yapılanması çerçevesinde Japon futbolcu Shoya Nakajima ile yollarını ayırdığını duyurdu.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 14:35 - Güncelleme:
Shoya Nakajima, Antalyaspor'dan ayrıldı
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Antalyaspor, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyen 8 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi biten Fedor Kudriashov ve sözleşmesi devam etmesine rağmen Admir Mehmedi'den sonra Shoya Nakajima ile de karşılıklı anlaşma sağlayarak yollar ayrıldı.

2 MİLYON 60 BİN EURO TASARRUF

Japon futbolcunun, Başkan Sabri Gülel ile yaptığı görüşmenin ardından geride bırakılan sezondan alacağı olan 130 bin euro ile önümüzdeki yıl anlaşmasında bulunan 630 bin euro alacağından feragat ettiği bildirildi. Böylece kulüp sözleşmesi devam eden futbolcularla yapılan anlaşmalar neticesinde toplam 2 milyon 60 bin Euro değerinde tasarruf sağlamış olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Başkan Sabri Gülel'in, sözleşmeleri devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili müzakerelerinin devam ettiği bilgisine yer verildi.

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