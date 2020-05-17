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Spor

Sıcak hava Yeni Malatyaspor'un temposunu düşürdü

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Birkaç gündür sıcak havaların futbolcuları zorlamaya başlaması biraz tempomuzu etkiledi' dedi.

IHA17 Mayıs 2020 Pazar 11:05 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:05
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Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, yaptığı değerlendirmede çalışmalarının günde çift antrenman temposuyla devam ettiğini belirterek, bir süre daha bu şekilde devam edeceklerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor olarak ligin kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Ravcı, "Takım olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tabi diğer takımlarda da olduğu gibi bizim takımda da hem fiziksel, hem de psikolojik bir yük olduğu görülen bir gerçek. Birkaç gündür de sıcak havaların futbolcuları zorlamaya başlaması biraz tempomuzu etkiledi. Onun dışında hocamızın programı doğrultusunda günde çift antrenmanla güç depoluyoruz. Öyle tahmin ediyorum futbol dünyası daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştır. Tüm dünyada futbol kulüpleri zor günlerden geçiyor. Bu günleri inşallah en hasarsız şekilde geride bırakırız. Tabi ligin başlangıç tarihiyle ilgili farklı senaryolar dillendiriliyor. Ne zaman başlar, nasıl olur şimdilik kestirmek zor görünüyor" diye konuştu.

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