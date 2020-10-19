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Spor

Sidney Sam hem attı, hem atıldı

FT Antalyaspor'da Alman futbolcu Sidney Sam, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1 gol atıp, bir de kırmızı kart gördü.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:24
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Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak puanını 8’e yükseltti. Ligde averaj ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlılarda kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Güney ekibine yaz transfer döneminde katılan Alman yıldız Sidney Sam, Gaziantep FK karşısında sahaya ilk 11’de başladı. Sam, 3. dakikada Amilton’un ortasında gelişine düzgün bir vuruşla takımının ilk golünü attı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 79. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Böylelikle Antalyaspor’da sezonunun da ilk kırmızı kart gören oyuncusu Sidney Sam oldu.

Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach’da forma giyen Sam, 21 lig maçında 6 gol atmıştı.

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